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Окунуться в эпоху романтизма: музыкальные вечера в Лошицкой усадьбе стартуют 12 мая

11.05.2018 - 22:37

Новости Беларуси. Всего их будет три – каждую субботу месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый вечер посвящён европейской музыке, второй – белорусской, ну а в третий прозвучат шедевры вокальной и инструментальной музыки. Билет – 6 рублей.

Надежда Гавриленко, научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:
Музыкальные вечера в Лошицкой усадьбе проводятся с целью привлечь внимание к классической музыке. Приходит множество людей, с маленькими детьми, молодежь, пожилые пары приходят, слушают, наслаждаются классической музыкой. Каждый раз спрашивают: «Когда вы будете проводить еще такие концерты?»

Окунуться в эпоху романтизма: музыкальные вечера в Лошицкой усадьбе стартуют 12 мая

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