Олег Гайдукевич: «Дед успел мне рассказать про войну, передать боль, ужас и чувство победы»

Новости Беларуси. В гостях выездной студии СТВ первый заместитель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в видеоматериале.
Новости Беларуси. В гостях выездной студии СТВ первый заместитель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в видеоматериале.
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