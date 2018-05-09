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Олег Гайдукевич: «Дед успел мне рассказать про войну, передать боль, ужас и чувство победы»

09.05.2018 - 18:00

Новости Беларуси. В гостях выездной студии СТВ первый заместитель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в видеоматериале.

Олег Гайдукевич: «Дед успел мне рассказать про войну, передать боль, ужас и чувство победы»

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