Олег Кожемяко: «Продукция белорусских сельхозпроизводителей всегда отличается высоким качеством, и ей доверяют приморцы»
Новости Беларуси. Обсуждения и оценки прошедшего Форума регионов Беларуси и России будут продолжаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если говорить о том, как его итоги выглядят в цифрах, то это более 80 соглашений и контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов. Здесь первая скрипка у регионов. Об этом на пленарном заседании говорил и глава белорусского государства.
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Это как раз тот случай, когда в отношениях экономика первична. Так, Минск и Могилев оформили проекты с Оренбургской, Курской и Самарской областями, Гомель – с Самарой. Новые проекты намечены и в Приморском крае – наша страна готова сыграть свою роль в развитии этого региона.
От укрепления торговых связей до создания совместных производств. В чём потенциал сотрудничества Беларуси и Приморья?
Накануне санкт-петербургского форума в Минске побывал глава Приморья Олег Кожемяко. О впечатляющих совместных перспективах губернатор рассказал в интервью для нашего телеканала.
«Цена, качество, сервисное обслуживание в МТЗ всегда были на высоком уровне»
Юлия Бешанова, СТВ:
Вы только что провели тест-драйв одного из экземпляров. Поделитесь впечатлениями.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Очень интересная энергонасыщенная техника. Современная, отвечающая всем требованиям. Трехобзорная кабина, экран установлен – ты видишь (позиционируешь машину в поле), что происходит сзади, с боков, поэтому это очень удобно для механизатора. Безусловно, такой трактор может 9-метровый пропашной комплекс за собой вести, что существенным образом повышает его эффективность.
Я здесь приобретал в свое время первые (наверное, 350-е) трактора, которые пошли с моторами Deutz. Могу сказать, что они зарекомендовали себя неплохо. Были кое-какие, как у первых тракторов, моменты, быстро были доработаны. Сейчас они пользуются большой популярностью. Думаю, что выход на новую линейку, на 450-сильный трактор даст возможность конкурировать с другими, с импортной техникой. Потому что цена, качество, сервисное обслуживание в МТЗ всегда были на высоком уровне. Наши сельхозпроизводители хорошо знают многие модели тракторов: 2112, и, безусловно, 82-й МТЗ, который наиболее распространен.
Доля белорусской техники в регионе одна из самых больших
Юлия Бешанова:
В вашем регионе велика доля белорусской техники?
Олег Кожемяко:
Наверное, одна из самых больших. Это и та техника простая, которая сегодня имеется: 82-е, и 1221 техника представлена, и 200-е. Я думаю, что сейчас энергонасыщенная техника с приходом новых технологий, мер поддержки, которую мы направляем, займет достойное место.
Интересна также линейка средств малой механизации, минитракторов, которые удобны и для системы жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний, а так же интересна для фермеров, представителей дальневосточного гектара, кто взял.
Поэтому думаю, что мы со своей стороны создадим все механизмы поддержки для такой техники. Мы всегда работали с Республикой Беларусь – это позволяло сельхозпроизводителю выбирать технику, понимая, что государство поддерживает. Ну и завод со своей стороны, видя такой большой объем, организовывал сервисные центры, центры обучения, что всегда было удобно для региона, всегда повышало гарантийный срок обслуживания техники. И самое главное – удобно было для тех, кто ее приобретал.
«У нас 30 % населения так или иначе корнями связаны с республикой»
Юлия Бешанова:
У вас насыщенный визит, много предприятий. Во время встречи с главой государства говорили, может быть, о каких-то конкретных проектах, как строить отношения дальше?
Олег Кожемяко:
Вы знаете, я приехал уже с новой командой. Новый регион.
Юлия Бешанова:
С новыми идеями?
Олег Кожемяко:
С новыми идеями. У нас хорошая наработанная практика за предыдущие годы работы по различным направлениям, в том числе и по локализации техники на территории дальневосточных регионов. Она себя хорошо зарекомендовала в сельхозпроизводстве. На Сахалине это техника для уборки городов, это автобусная техника.
Есть хорошая практика, есть механизмы поддержки. Поэтому уверен, что все, что было создано заранее, те рабочие моменты, рабочие группы, тот опыт, который есть, мы с удовольствием применим в Приморском крае с тем, чтобы жители Приморья могли располагать возможностями Республики Беларусь, опытом, мерами поддержки в сельхозтехнологиях, в машиностроении, в поставке оборудования.
Мы определились, что мы создадим торговые дома. Продукция белорусских сельхозпроизводителей всегда отличается высоким качеством, и ей доверяют приморцы, поэтому мы и в этом направлении активно начнем создавать все условия для того, чтобы жители Приморья могли ее пробовать.
Безусловно, это удобно и для сельхозпроизводителей Беларуси, и для нас. У нас 30 % населения так или иначе корнями связаны с республикой.
Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»
Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги
Новости Беларуси. Контракты на сумму более полумиллиарда долларов: об итогах Форума регионов Беларуси и России, пожалуй, лучшего всего говорят цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стратегию союзной жизни в Санкт-Петербурге обсуждали три дня. Кульминацией стало пленарное заседание, участие в котором приняли президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. На высшем уровне достигнуты принципиальные договоренности, теперь правительства двух стран должны найти решение всех оставшихся проблемных вопросов. И повод для этого есть – в декабре исполнится 20 лет Союзному государству. Реального эффекта от интеграции «двойки» ждут и экономические гиганты, и бизнес-сообщество и простые граждане.
Корреспондент Юлия Бешанова продолжит.
Тысяча участников, более 80 соглашений, контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов – так в цифрах выглядят итоги работы Форума регионов Беларуси и России. На несколько дней северная столица России стала столицей белорусско-российской интеграции.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Казалось бы, с 79-ю регионами Беларусь сотрудничает. И уже вроде потенциал исчерпан. Но на самом деле мы заключили в рамках форума еще 84 соглашения, которые конкретизировали подходы, в том числе к гуманитарной сфере.
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Основной темой нынешнего форума стало углубление интеграции между нашими странами. Прежде всего – экономической. В отношениях Минска и Москвы образовался гордиев узел острых вопросов. Это и набивший оскомину налоговый маневр, и ценообразование на газ, и снятие торговых барьеров для успешного продвижения нашей продукции. Надежду на решение накопившихся проблем возлагали на личное общение Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Наводить мосты главы государств начали во время неформальной встречи на Валааме.
Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили Валаамский монастырь
«Это не просто была ознакомительная экскурсия – наши истоки там». Президент Беларуси о посещении Валаамского монастыря
Продолжили на следующий день уже в официальной обстановке, в интерьерах библиотеки Таврического дворца.
Связи наших государств крепки на всех уровнях, в том числе и на самом высоком.
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Тон беседы президентов во время встречи трудно назвать официальным, скорее дружеским и откровенным.
Александр Лукашенко подчеркнул: политическая воля решать вопросы есть, а вот конкретных решений от уполномоченных – пока нет.
Александр Лукашенко: «Момент характеризуется тем, что надо принимать решение»
Владимир Путин резюмировал: «нужно искать приемлемые пути интеграции». Минск и Москва продолжают нащупывать пути сближения стран. И если Россия увязывает решение текущих споров с интеграцией в рамках Союзного государства, то белорусская сторона настаивает: экономика к интеграции имеет первостепенное отношение. Так было и в Европейском союзе: наднациональные органы управления появились после создания единого равноправного рынка.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Прежде всего, должны быть решены экономические вопросы. Есть не развязанные проблемы. Мы говорим о компенсации по налогу на добычу полезных ископаемых.
Очень важная проблема, и как-то про нее забыли, хотя было запланировано подписание соглашения о создании единого энергетического рынка еще несколько лет назад. И вот это подписание планировали осуществить в июле 2019 года. Но, как мы с вами знаем, пока ничего не слышно об этом подписании.
Союзное государство создавалось в декабре 1999-го и в нынешнем году готовится отметить 20-летие. Время разговоров за два десятка лет давно прошло. От обещаний давно все устали. Президенты назвали конкретную дату решения всех вопросов – 8 декабря. Публично озвученный «час икс» должен подстегнуть правительства как можно быстрее снять все барьеры.
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Александр Лукашенко – руководителям регионов: «Не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было»
За прошедшие 20 лет была проделана огромная работа по укреплению белорусско-российских связей в формате Союзного государства. И связи эти самого различного рода, от культурно-образовательных до финансово-экономических. По единодушному мнению участников форума их можно и нужно укреплять и расширять.
Об экономических успехах говорили президенты и на пленарном заседании форума. Продукты, мебель, бытовая техника – в каждом уголке России есть наши товары. В Беларуси почти 2500 совместных предприятий или предприятий с долей российского капитала. Уже трудно найти продукцию, что называется, чисто белорусскую или чисто российскую.
Владимир Путин, президент России:
В прошлом году российско-белорусский товарооборот вырос почти на 10 % и достиг 30,5 миллиардов долларов. На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Беларуси. При этом наша страна прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых капиталовложений в белорусскую экономику – почти 4 миллиарда долларов.
Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике, транспортной сфере.
Точек соприкосновения у двух стран много. И это не только экономика. Объединяет общее прошлое и, конечно, будущее. На благоприятном политическом фоне все текущее разногласия разрешимы, было бы желание идти навстречу друг другу.