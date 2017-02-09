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Ольга Говорцова: теннисистка, модель, дизайнер – факты о спортсменке

09.02.2017 - 13:07

Новости Беларуси. В эти выходные – 11 и 12 февраля в «Чижовка-Арене» состоятся матчи мировой группы Кубка Федераций. Это престижные международные теннисные соревнования среди женщин. В этом году белорусские спортсменки впервые вошли в топ-8 мировых команд. На домашних кортах сборная Беларуси сыграет с теннисистками из Нидерландов.

Мы знакомим вас с представительницами белорусской команды (про 22-летнюю Александру Саснович можно узнать здесь).

Одной из самых известных теннисисток нашей страны можно назвать 28-летнюю Ольгу Говорцову. Задолго до соревнований спортсменка говорила, что к поединку с командой Нидерландов хочет подойти в хорошей форме. 

Фото: olgunchik5555

Живет на два дома

Девушка родилась в Пинске, потом ее семья переехала в Минск и до сих пор живет здесь. По словам Ольги Говорцовой, последние несколько лет она проводит много времени в США. Спортсменка живет на два дома – бывает и в Америке, и в Беларуси. Самое любимое место в США – это Калифорния. Теннисистка смогла бы проводить в этом месте весь год, потому что влюбилась в постоянно хорошую погоду, еду, людей, воздух. «Это единственное место, которое нравится бесконечно». 

Фото: olgunchik5555

Фото: OGovortsova

После завершения спортивной карьеры хочет заняться модельной карьерой…

Ольга Говорцова отмечает, что сотрудничает с модельным агентством в Лос-Анджелесе. Девушка снимается в различных фотосессиях, представляет бренды. Из-за этого возросла ее узнаваемость и популярность – Говорцову стали включать в различные топы и списки самых привлекательных теннисисток планеты.

Фото: olgunchik5555

Для Ольги это занятие не только для души, но и приносящее неплохой доход. Говорцова рассказывала, что в СНГ получать хорошие деньги, занимаясь модельным бизнесом, сложнее, чем в США.

Совмещать спортивную и модельную карьеры тяжело, поэтому пока Ольга отдает предпочтение теннису. Но не исключает того, что после того, как уйдет из спорта, займется моделингом всерьез. 

Фото: OGovortsova

… или стать дизайнером одежды

В 2016 году Ольга рассказала, что создала свой бренд одежды и уже играет в своих вещах на соревнованиях. Но снова нюанс в совмещении занятий – чтобы достичь успеха в создании и развитии своего бренда, нужно уделять этому достаточно времени. Ольга не исключает вероятности, что после спортивной карьеры займется дизайном одежды.

Фото: olgunchik5555

На соревнования ездит с братом Ильей

Много лет тренироваться спорсменке помогает ее брат Илья. Он всегда поддерживает Ольгу на соревнованиях. Говорцова также сотрудничает и с другими тренерами – в Америке с местными, например, с Эдди Джейксом, Питером Лукассоном, в Минске – с Владимиром Волчковым, Владимиром Перко, Владимиром Круком. От каждого из тренеров спортсменка пытается взять по максимуму, но брат для нее незаменим.

Теннисистка понимает, что в работе с близкими есть некоторые нюансы. И хорошие, и не очень. Например, иногда сложно воспринимать замечания, но чем старше становишься – тем легче это проходит. Родные люди, как отмечала Ольга, сразу получают больше доверия, ведь с ними знаком с самого детства – и нет людей, которые знают тебя лучше.


С Александрой Саснович. Фото: OGovortsova

Первые призовые потратила на щенка

В одном из интервью Ольга Говорцова вспоминала, что первые призовые потратила на собаку, о которой долго мечтала. Это был чихуахуа. Ольга до сих пор является большой любительницей животных – у теннисистки два йорка и чихуахуа Бентли. Про него в 2009 году написали в New York Times, когда рассказывали о теннисистах, которые аккредитовывают на соревнования своих питомцев. Фотографии собак часто появляются в социальных сетях Говорцовой.


Фото: OGovortsova

Кстати, за Twitter-аккаунтом Ольги следят более 9 тысяч человек. Теннисистка постит фотографии с турниров, путешествий, тренировок и фитнеса.


Фото: OGovortsova

Текст подготовлен по материалам pressball.byexpressnews.bychampionat.com

Ольга Говорцова. Фото: olgunchik5555

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