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Олимпиада-2018. Стало известно имя знаменосца сборной Беларуси

07.02.2018 - 18:23

Новости Беларуси. Фристайлистка Алла Цупер будет знаменосцем сборной Беларуси на открытии Игр в Пхёнчхане.

Как сообщает НОК со ссылкой на шефа миссии белорусской команды на зимней Олимпиаде-2018 Александра Бараулю, Алла Цупер – это наиболее подходящая кандидатура.

Спортсмена-знаменосца выбирали с учетом графика соревнований и подготовки спортсменов к ним.

Александр Барауля, шеф миссии белорусской команды на зимней Олимпиаде-2018:
Знаменосцем должен быть опытный, именитый и узнаваемый атлет. У Аллы Цупер все это есть. Да и, как известно, спортсменка собирается побороться за медаль и на Играх в Пхёнчхане. Поэтому решено было доверить эту миссию Алле Цупер. На наш взгляд, со всех сторон достойный выбор.

В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне флаг нес теннисист Максим Мирный. В 2014 году – Алексей Гришин, в 2016 году – Сергей Мартынов.

Максим Мирный на Играх, где он нес государственный флаг, стал обладателем золотой медали.

Считается, что существует «проклятие знаменосца».

Мнение Максима Мирного о суеверии – здесь.

7 февраля состоялась торжественная церемония поднятия белорусского флага над олимпийской деревне в Пхёнчхане.

«Мы ощущаем поддержку всей страны»: Домрачева о церемонии (читать далее).

Фото: НОК

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