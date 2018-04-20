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Олимпийская чемпионка Ирина Кривко вышла замуж

20.04.2018 - 17:20

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка по биатлону Ирина Кривко вышла замуж.

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Супругом девушки стал Лещенко Артем –  тренер-сервисмен национальной команды Беларуси по биатлону.

Ирина Кривко:
Семья.

Фото: instagram.com/krivko_i

Девушка опубликовала фото, на котором она и ее избранник сидят в автомобиле, а на Ирине надето свадебное платье.

Подписчики биатлонистки поздравили ее с таким счастливым днем и пожелали любви, взаимопонимания и уважения друг к другу. 

Нынешний сезон стал «золотым» для Ирины Кривко. Она стала олимпийской чемпионкой и серебряным призером гонки с массовым стартом на одном из этапов Кубка мира. 

Именно после этой победы Ирина рассказала о предстоящей свадьбе – здесь подробнее.  

Фото: instagram.com/krivko_i

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