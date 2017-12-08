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Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому

08.12.2017 - 15:31

Новости Беларуси. Памятник народному артисту СССР и Беларуси Ростиславу Янковскому открыли в Минске. У его могилы на Восточном кладбище 8 декабря собрались десятки почитателей таланта легенды сцены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актер прожил 86 лет – его не стало летом 2016 года.

Памятник Ростиславу Янковскому создал известный белорусский скульптор Николай Байрачный.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Максима Горького:
Он был удивительно проникновенный, чуткий, тонкий в работе. Дерзкий, требовательный к себе, к другим. У него не было проходных репетиций – работал, выкладывался. И на спектаклях выходил такой результат. Редкие актеры могут себе это позволить – все любят беречься.

Нина Чеишвили, вдова Ростислава Янковского:
Ростислав Иванович в жизни был очень хороший – добрый, отзывчивый. Я получала от него огромную отдачу. За то, что я делала для него, я получала вдвойне.

160 главных ролей, сыгранных в театре, а также около 60 в кинофильмах принесли Ростиславу Янковскому всенародную известность и любовь зрителей в Беларуси, ближнем и дальнем зарубежье.

Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому
Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому
Фото. Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому
Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому
Фото. Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому
Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому
Фото. Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому
Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому
Фото. Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому
Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому
Фото. Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому
Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому
Фото. Он был дерзкий, требовательный к себе, к другим: в Минске открыли памятник Ростиславу Янковскому

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