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Он раскаялся в произошедшем. Минчанина, выбросившего с 5 этажа собаку, будут судить

09.01.2018 - 12:28

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным.

По информации УСК по Минску, 29-летний мужчина обвиняется в том, что в октябре 2017 года он избил собаку и бросил ее с балкона 5 этажа.

Питомец погиб на месте происшествия – здесь подробнее.

Животное проживало в квартире тещи мужчины, к которой он заехал, чтобы помочь с ремонтом.

Фото: СК

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый решил выгулять собаку, но та начала сопротивляться, что вызвало у мужчины агрессию и привело к трагедии. Замечание мужчине сделала соседка, но он его проигнорировал.

О погибшей собаке правоохранителям сообщили прохожие, которые стали свидетелями инцидента. Мужчину задержали.

Он раскаялся в произошедшем.

Уголовное дело передано в суд.

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