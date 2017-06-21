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Она вернулась: Виктория Азаренко победила в первом матче после годового перерыва

21.06.2017 - 18:22

Новости Беларуси. 21 июня в доигровке матча, который накануне состоялся не до конца, Виктория Азаренко одержала победу над теннисисткой из Японии Риса Одзаки (6:3, 4:6, 7:6).

В третьем по счету сете белорусская теннисистка была лучше на решающем тай-бреке – 9:7.  

Фото: @wta

Турнир, в рамках которого состоялась игра, проходит на Майорке. Это первое соревнование, в котором принимает участие Виктория, после того, как она целый год не играла в большой теннис. За время перерыва девушка стала мамой сына Лео Александра.

Спортсменка просила не называть начало ее игр возвращением, потому что она не участвовала в соревнованиях из-за счастливого события в ее жизни, а не из-за травмы или выгорания.

Фото: wtatennis.com

Как болельщики во всем мире радовались тому, что Виктория снова вернулась в мир большого тенниса, мы уже писали.

Поклонники теннисистки говорили, что она «святая», «вдохновляющяя» и «потрясающая мать и теннисистка» – здесь подробнее.

Фото: vichka35

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