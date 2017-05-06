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Они нуждаются в заботе: Республиканский интернат ветеранов войны и труда навестили представители БСЖ

06.05.2017 - 17:13

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Победы 6 мая получали участники боевых сражений, которые сейчас живут в Республиканском интернате ветеранов войны и труда. В гости к ним с подарками приехали представители Белорусского союза женщин. Встреча не обошлась без сюрпризов: удивляли те, кто по-прежнему остается молод душой.

Владимир Парабкович, ветеран Великой Отечественной войны:
Некоторые говорят: «Там, на войне, не страшно». Все страшно.

Только пример приведу: наш корабль прошел 218 боевых выходов, это же не прогулочка! Отразил 300 атак самолетов.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Средний возраст проживающих здесь – 92 года. Но это люди, занимающие очень активную жизненную позицию.

В стране 7000 непосредственных участников событий, участников войны.

Конечно, они нуждаются в заботе.

Сейчас интернате живут 130 человек.

Среди них участники Великой Отечественной, бывшие узники концлагерей, труженики тыла. В их распоряжении бассейн, грязе- и водолечебница. Свободное время можно проводить в различных творческих объединениях и клубах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они нуждаются в заботе: Республиканский интернат ветеранов войны и труда навестили представители БСЖ
Они нуждаются в заботе: Республиканский интернат ветеранов войны и труда навестили представители БСЖ
Фото. Они нуждаются в заботе: Республиканский интернат ветеранов войны и труда навестили представители БСЖ

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