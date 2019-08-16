«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания
Новости Беларуси. На службе народу. Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 августа на площади Государственного флага чествовали сотрудников, отличившихся при исполнении служебных обязанностей.
Городское управление было создано сразу после освобождения Минска в 1944 году. В торжественной обстановке министр вручил лучшим сотрудникам ведомства награды. С напутственным словом к молодому поколению обратились ветераны службы, их руководители.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Я не знаю службы тяжелее, чем у милиционера, особенно у участкового, оперативника. Они каждый день встречаются больше с плохим, чем с хорошим. Поэтому им важно и профессионально не выгореть, и остаться всегда добрым к людям, всегда помнить, что они защищают большинство. И помнить всегда, что они работают во имя людей.
Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня, вы это видите и это отмечают, что приятно для минских милиционеров, на улицах города порядок, и мы ежегодно совершенствуемся. Я думаю, те мероприятия, которые обеспечивала минская милиция – я сейчас говорю про II Европейские игры и про другие массовые мероприятия – минские милиционеры стараются с достоинством выполнить поставленные перед ними задачи.
Завершилась церемония возложением цветов к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.
Ну а в качестве еще одного подарка для сотрудников и ветеранов столичной милиции стал небольшой фильм о сложных буднях правоохранителей.
Его показали уже в Национальной библиотеке. Надо отметить, что над материалом работала съёмочная группа телеканала СТВ.
«В первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком». Выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД приняли присягу
Новости Беларуси. Пополнение в рядах минской милиции. Около 50 молодых сотрудников подразделений 31 июля приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них – 5 девушек. Это выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД, которые захотели связать свою карьеру со службой в минской милиции. Им вручили удостоверения и табельное оружие, а также присвоили первое офицерское звание «лейтенант».
Торжественный ритуал впервые прошёл у подножия памятника, погибшим при исполнении служебного долга правоохранителям.
Анастасия Масловская, оперуполномоченный ОБЭП Центрального РУВД Минска:
Мы занимаемся выявлением экономических преступлений в бюджетной сфере и в иных сферах нашей страны. Я думаю, что наставники сделают все возможное, чтобы выросли из нас настоящие специалисты своего дела.
Кирилл Валюшко, оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РУВД Минска:
Каждый из нас понимает, что при несении службы в органах внутренних дел, в первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком. В каждой ситуации подходить по-человечески.
Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Служебная подготовка с каждым годом совершенствуется в органах внутренних дел. Академия МВД и Могилевский институт милиции, мы совместно работаем. Все сотрудники, которые приступили к исполнению своих служебных обязанностей, все проходили практику в практических подразделениях.
Уже сегодня молодые сотрудники минской милиции заступают на службу. С дельным советом на практике им готовы помочь опытные правоохранители. Они отмечают: уровень молодых сотрудников милиции с каждым годом растёт.