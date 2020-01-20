«Они знают жизнь армии не понаслышке». Президент Беларуси о новых должностях Равкова, Хренина и Вольфовича
Новости Беларуси. 20 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства принял ряд решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность госсекретаря Совета безопасности. На этом посту он сменит Станислава Зася, перешедшего в ОДКБ. Александр Лукашенко отметил отметил, что госсекретариат Совета безопасности – это орган, который помогает ему работать с силовым блоком. На посту руководителя нужен был опытный человек.
Военное ведомство возглавил генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генштаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым замом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я внимательно изучал их биографии: параллельно они прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли «на земле», там, внизу. Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно.
У Вольфовича в последнее время прекрасный опыт работы в Генеральном штабе, да и все отзываются о нем, как об очень хорошем практике. Поэтому я счел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника Генштаба очень важная.
Что касается Андрея Алексеевича, Госсекретариат – это орган, который помогает Президенту работать с силовым блоком. Госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями и большой у него диапазон самостоятельности. Поэтому это очень важная сфера.
Естественно, из всего силового блока важнейшее место занимает армия, не умаляю, конечно, и вашей бывшей структуры, и милиции, тоже очень большая структура – МЧС, пограничные войска и так далее. Тем не менее, армия есть армия и армией руководит всегда очень подготовленный человек, должен руководить. В данном случае я вижу Андрея Алексеевича таковым.
Сведения по новым кадрам детально изучались несколько месяцев, в том числе учитывались и отрицательные заключения по ним. Однако всех глава государства охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Беларуси.
Александр Лукашенко: единоначалие для нас нормально. У нас компактная армия, поэтому нам не надо ломать структуру управления
Новости Беларуси. Кадровые изменения в силовом блоке страны. В Беларуси – новый министр обороны и госсекретарь Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, экс-руководитель военного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности. На этом посту он сменил Станислава Зася, перешедшего в ОДКБ. Министерство обороны возглавил генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генштаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее он работал первым замом.
Все кандидаты детально изучались, учитывались абсолютно все заключения – случайности здесь быть просто не может, ведь на кону наша с вами безопасность, а это величайшая ответственность. Глава государства охарактеризовал новоназначенных руководителей как людей подготовленных и преданных Беларуси.
Подробнее – Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, корреспондент:
К подбору кадров у Президента всегда детальный подход. Тем более, когда речь идет о руководящей должности и в силовом блоке. Это опытные, подготовленные и, безусловно, преданные работе люди. А та самая работа – непростая и крайне ответственная.
Андрея Равкова знают многие. Отныне он – госсекретарь Совета безопасности. Должность новая, но обязанности привычные. Кресло министра обороны генерал-лейтенант занимал более шести лет. До этого был командующим войсками Северо-западного оперативного командования. Еще раньше – командиром отдельной мобильной бригады, начальником штаба и командиром базы хранения вооружения и техники. За это время оборонную сферу изучил, что называется, от и до. Именно такая кандидатура и нужна была.
«Они знают жизнь армии не понаслышке». Президент Беларуси о новых должностях Равкова, Хренина и Вольфовича
То, что Андрею Равкову быть новым госсекретарем, Президент окончательно решил еще 19 января. Тем более, в мире, куда ни посмотри, одни угрозы, и долгие раздумья здесь ни к чему. Задачи новому госсекретарю уже поставлены.
Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
У нас в стране создана дееспособная национальной безопасности. Есть необходимый комплект нормативной базы, который позволяет управлять этой системой, чтобы она не давала сбой. И главная задача, которую поставил глава государства в беседе, – это изучить все нюансы, совершенствовать и развивать то, что необходимо по вопросам развития национальной системы безопасности.
Место Андрея Равкова теперь будет занимать генерал-майор Виктор Хренин. До этого он более пяти лет был командующим войсками Западного оперативного командования.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
В первую очередь мне предстоит очень много изучить для того, чтобы разобраться в дальнейшей своей деятельности. Будет составлен план вхождения в должность, в соответствии с ним. Конечно, в первую очередь я буду работать с людьми. Сегодня в обществе большой запрос на справедливость и честность, отношение к людям. Таким образом и будет построена работа.
А вот начальник Генштаба Вооруженных Сил теперь Александр Вольфович. Он родился в Казани. Военную карьеру в свое время начинал в Туркестанском военном округе, а в 1993-м поступил на службу в Вооруженные Силы Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У Вольфовича в последнее время прекрасный опыт работы в Генеральном штабе, да и все отзываются о нем, как об очень хорошем практике. Поэтому я счел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника Генштаба очень важная.
Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, единоначалие для нас нормально. У нас компактная, не такая большая и не малая армия, поэтому нам не надо ломать здесь структуру управления. Но общий язык надо находить.
Журналистам генерал-майор признался: должность для него не новая, третий месяц он исполняющий обязанности. Но теперь станет полноправным начальником. Работать в структуре есть над чем, в первую очередь – над полным искоренением формализма. Ему здесь точно не место.
Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил:
Когда мы докладывали буквально недавно уточненный план обороны, там четко были поставлены задачи. Это поддержание боевой мобилизационной готовности. Это поддержание техники в исправном состоянии, потому что Вооруженные Силы – это прежде всего вооруженные силы – это вооружение, военная техника, и по-другому быть не может. Третье – это, конечно, забота о личном составе, создание нормальных условий для того, чтобы офицеры, прапорщики, солдаты наши жили и выполняли свои задачи в нормальных надлежащих условиях. Поддержание военных городков в надлежащем состоянии.
Итак, перед каждым назначенцем стоят большие и важные задачи. При такой работе никаких ошибок и промахов быть не может, ведь на кону безопасность всей страны.