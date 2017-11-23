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Онлайн-атлас по уборке Минска: зачем сделают и как работает?

23.11.2017 - 21:42

Новости Беларуси. По инициативе Мингорисполкома будет создан онлайн-атлас территорий, закреплённых за предприятиями, рассказали в  программе «Большой город».

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Администрация районов вправе закреплять прилегающие территории для содержания. Чтобы это не было субъективным решением, кому больше, кому меньше нагрузка. Принимается коллегиальное решение, готовится схема закрепления прилегающей территории за субъектом хозяйствования, чётко определены границы. Они имеют как схему закрепления, так и описательную часть. Это утверждается на заседании района.

Сегодня решается вопрос, чтобы эта карта стала общедоступна.

И любой человек сможет нажать на карте территорию и видеть, кто за нее отвечает. Это удобно для городских служб, которые контролируют территорию, и для субъектов хозяйствования. Любой руководитель сможет, нажимая на карту в общедоступном режиме и выделяя свою территорию, видеть, какая территория закреплена за ним. Там будет указана площадь. В то же время любой житель Минска сможет поинтересоваться: «Кто ж тут не убрал?» Будет меньше таких лазеек, как: «Я не знал».

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