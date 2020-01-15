Операция длилась 12 часов. Семья из Запорожья приехала в Беларусь, чтобы спасти двухлетнюю дочь
Новости Беларуси. Одна печень – две жизни. Белорусские трансплантологии спасли двухлетнюю девочку, страдающую тяжелой печеночной недостаточностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ноябре 2019 года провели практически 12-часовую операцию, используя сплит-технологию, которая требует высочайшего профессионализма хирургов, трансплантологов, анестезиологов, но в результате позволяет спасти жизни сразу двух пациентов. Именно так произошло в этот раз.
С медиками и маленькой пациенткой пообщалась корреспондент Алена Сырова.
Как твои дела?
Двухлетняя Вика смущается теле- и фотокамер. Пока убежать от них не может – все же после операции прошло не так много времени, набирается сил. Малышка и ее родители за месяц до Нового года получили общий подарок. В роли волшебников оказался не Дед Мороз, а люди в белых халатах.
«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени
Врожденная проблема с печенью влекла за собой отравление всего организма токсинами и в конечном счете поставила под угрозу едва начавшуюся жизнь. В таком случае единственный шанс на спасение – трансплантация. Из родного Запорожья на лечение в Киев малышку повезла мама. Она-то и должна была стать донором, но не получилось. Тогда стали искать возможность за рубежом: в Бельгии или в Беларуси.
Надежда Галь:
Нам врач наш написал в рекомендациях «Беларусь». Они сначала с Беларусью созванивались, и здесь врачи взялись сразу. Им очень большое спасибо. Врачи здесь внимательные, ничего плохого ты не услышишь от них. Мы хотим дальше здесь наблюдаться. Может, даже и переедем сюда.
Алена Сырова, корреспондент:
В Республиканском научно-практическом центре хирургии и трансплантологии за все время провели более чем шесть сотен сложнейших пересадок печени. Сегодня в листе ожидания 130 пациентов, шесть из них дети.
Такие, как героиня нашего сюжета, которая сегодня уверенно идет на поправку. Маленькая голубоглазая Виктория – живое подтверждение: белорусские медики готовы делать все и даже больше, чтобы все пациенты из листа ожидания как можно скорее получали шанс на спасение.
«Такая операция спасительна сразу для двух пациентов». Что такое сплит-трансплантация печени
Новости Беларуси. В Беларуси потенциальным донором после смерти становится любой, кто не написал отказ при жизни – это позволяет значительно увеличить шансы на спасение тех, кто ждет пересадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой орган и подарил возможность жить маленькой Вике и еще одному взрослому человеку. Наши врачи провели сплит-трансплантацию, то есть разделили печень так, что обе части остались жизнеспособными.
Алексей Щерба, заместитель директора по хирургической работе РНПЦ «Хирургии, трансплантологии и гематологии»:
Такая трансплантация очень важна в первую очередь для детей, для детской популяции, нуждающейся в трансплантации печени. Ребенок нуждается в маленькой части печени, и в тех случаях, когда родитель (папа, мама) либо другой родственник не может стать донором для ребенка, тогда единственный выход, единственная надежда остается на печень от умершего донора.
Такая операция спасительна сразу для двух пациентов. Для ребенка, а большая часть печени несет спасение и выздоровление для взрослого пациента, которому пересаживается правая доля печени.
Технология не новая, но требует тщательной подготовки персонала, технического оснащения, да и времени. В США и Европе к сплит-трансплантации прибегают лишь в 10 % случаев. Трудоемко. Ведь по сути, сначала оперируют сам орган, и только потом его пересаживают. В РНПЦ говорят: в день таких манипуляций весь центр работает фактически на одну операцию.
Алексей Щерба:
Во время одной трансплантации по разделению печени работают три хирургические бригады, две анестезиологические. И потом целый коллектив реаниматологов уже после возвращения этих пациентов в реанимацию.
Белорусские трансплантологи известны во всем мире. По количеству таких операций мы на лидирующих позициях в СНГ, а наши врачи успешно пересаживают даже комплексы органов. Зарубежные коллеги приезжают перенимать опыт. Но потенциал золотых рук белорусских трансплантологов мог бы остаться нереализованным, если бы в свое время этот вопрос на личный контроль не взял Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Изучали, учились, ездили туда-сюда. А потом, когда мы уже созрели к этому, опять же, пришли во главе с Руммо лет 15 назад ко мне медики и говорят: Александрович, вот так и так. Я говорю: «Вы готовы трансплантологией заниматься?» «Готовы». Я говорю: «Хорошо». И построил им центр.
Сейчас мы его расширяем. Я предложил новый построить, они говорят: «Не надо, постройте нам корпус». Там есть место, я им строю новый корпус. Полностью окупаемый, огромное количество приезжает людей.
Отрегулировав законодательство, мы решили вопрос нехватки доноров – сегодня у врачей есть даже возможность совершать мультизабор органов. В Республиканском научно-практическом центре практически каждый день осуществляют трансплантацию почки, а печень пересаживают раз в четыре дня.