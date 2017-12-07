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Оплатить сумму на месте или явиться в орган принудительного исполнения: ГАИ ищет на дорогах неплательщиков штрафов

07.12.2017 - 23:28

Новости Беларуси. Должники за рулём. Сотрудники Гаи и представители  отдела принудительного исполнения вышли на дорогу в поисках неплательщиков штрафов за нарушение ПДД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При проверке документов личность водителя устанавливается по базе данных. При наличии небольших штрафов у должника два варианта: оплатить нужную сумму на месте через терминал либо явиться в орган принудительного исполнения.

Если же сумма долга превышает 4600 рублей, автомобиль могут изъять и отправить на штрафстоянку.

Оплатить сумму на месте или явиться в орган принудительного исполнения: ГАИ ищет на дорогах неплательщиков штрафов

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