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Оплату коммуналки сделают более прозрачной: утверждена новая концепция развития ЖКХ Беларуси

04.01.2018 - 18:12

Новости Беларуси. В Беларуси намерены расширить список граждан, которые смогут рассчитывать на субсидии в оплате коммунальных услуг, а саму систему сделать более прозрачной. Это станет возможным благодаря введению  новых дифференцированных тарифов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новую концепция развития ЖКХ утвердило правительство. Подходили к ней комплексно, разработкой занимались все заинтересованные ведомства. В документе обратили внимание на самые острые проблемы: износ очистных сооружений, высокое энергопотребление жилых домов, нехватку опытных кадров. Решать все эти вопросы будут одновременно за счет  более совершенных механизмов социальной защиты населения и даже задействуя ученых. Немало предусмотрено и для того, чтобы наладить диалог белорусов с организациями, которые оказывают коммунальные услуги.

Геннадий Акстилович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Это внедрение единой диспетчерской службы на территории всей Республики Беларусь, службы 115, которая показала положительный эффект в городе Минске. Работа начата по этому, облисполкомом поручено эту работу к 2018 году завершить. Создание единого информационного пространства на базе АИС «Расчет», которая позволит потребителю в режиме реального времени получать всю информацию об оказываемых жилищно-коммунальных услугах, об их качестве, о технологических перерывах.

Документ принят по итогам республиканского семинара, который прошел в конце октября 2017. Участие в нем принимал Президент, речь тогда шла о необходимости серьезных перемен в отрасли ЖКХ.  Результаты работы, проведенной после «Большого разговора», и легли в основу концепции.

Она рассчитана до 2025 года.

Оплату коммуналки сделают более прозрачной: утверждена новая концепция развития ЖКХ Беларуси

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