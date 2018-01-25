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Оправдана из-за отсутствия состава преступления. В Витебске поставлена точка в деле о гибели ребенка при домашних родах

25.01.2018 - 13:56

Новости Беларуси. 25 января в Витебске областной суд огласил приговор по громкому делу о домашних родах, которые закончились смертью ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее районный суд приговорил женщину к 6 месяцам лишения свободы в условиях поселения. Однако обвиняемая подала апелляцию.

Анастасия Бут, СТВ:
В резонансной истории, за которой следила вся страна, сегодня поставлена точка. Почти год в двух судах Витебской области рассматривали дело о домашних родах, в результате которых погибла здоровая девочка, а маму обвиняли в причинении смерти по неосторожности. На оглашении приговора присутствовали исключительно журналисты, гособвинитель и адвокат. Самой Ольги Степановой не было.

Ранее районный суд признал женщину виновной и приговорил к 6 месяцам лишения свободы в условиях поселения. Тогда Ольга подала апелляцию в областной суд. Сегодня, 25 января, заседание проходило в закрытом режиме.

Наталья Платоненко, официальный представитель Витебского областного суда:
Обвиняемая признана невиновной и оправдана по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса за отсутствием в ее деянии состава преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законом сроки.

Надежда Бирюкова, адвокат:
Дело было очень долгим, очень сложным, очень много усилий было приложено, включая изучение медицинских вопросов, изучение разного рода документации, связанной с оказанием медицинской помощи.

Напомним, у белоруски Ольги Степановой уже был опыт домашних родов. Именно так, в Санкт-Петербурге, где живет последние годы Ольга, появился на свет первый ребенок. Тогда всё прошло без проблем.

А вот после этого трагического случая женщина развернула целую пиар-кампанию. Вела она себя провокационно, записывала видеоролики и обвиняла в некомпетентности медиков. Сторонники домашних родов всячески поддерживали женщину. Противники – осуждали. Так или иначе, это дело получило очень широкий резонанс в обществе.

Анастасия Бут:
Ольге Степановой уже сообщили о том, что ее оправдали. Сейчас она находится с мужем и старшей дочерью в Санкт-Петербурге. Судя по ее ранним заявлениям, женщина, несмотря на случившуюся трагедию, продолжит пропагандировать домашние роды.

Оправдана из-за отсутствия состава преступления. В Витебске поставлена точка в деле о гибели ребенка при домашних родах

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