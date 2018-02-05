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Оранжевый уровень опасности сохраняется в Беларуси, МЧС объявило спецплан «Погода»

05.02.2018 - 09:51

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности сохраняется в Беларуси. Ночью 4 февраля ветер достигал порывов до 15−20 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это та сила, которая способна рушить ветхие конструкции и нарушать работу электроснабжения.

Многие регионы испытали временный дискомфорт из-за непогоды. А Гомельская область накануне провела день в режиме чрезвычайной ситуации. МЧС объявило специальный план «Погода» из-за снегопада.

Тяжести снега только в областном центре не выдержали многие деревья. Одно из них обрушилось сразу на пять припаркованных автомобилей. Перебои в электроснабжении наблюдались в семи районах. К вечеру метель утихла. Но синоптики обещают резкое похолодание. Известно, что из-за мороза приостановлено движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе.

Оранжевый уровень опасности сохраняется в Беларуси, МЧС объявило спецплан «Погода»

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