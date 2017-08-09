Оранжевый уровень опасности: в Беларуси прогнозируют +34ºС и выше

Новости Беларуси. Летнее солнце только в Минске за неделю заставило десятки человек обратиться к врачам. Некоторые из них госпитализированы с ожогами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство пострадавших после курса лечения уже вернулись домой.

Площадь поражения кожи у них доходила до 40 %. Ожоги были получены при длительном нахождении на солнце.

К слову, как прогнозируют синоптики, жара снова подступает к нашей стране. На 10 августа объявлен оранжевый уровень опасности.