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Оранжевый уровень опасности: в Беларуси прогнозируют +34ºС и выше

09.08.2017 - 17:20

Новости Беларуси. Летнее солнце только в Минске за неделю заставило десятки человек обратиться к врачам. Некоторые из них госпитализированы с ожогами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство пострадавших после курса лечения уже вернулись домой.

Площадь поражения кожи у них доходила до 40 %. Ожоги были получены при длительном нахождении на солнце.

К слову, как прогнозируют синоптики, жара снова подступает к нашей стране. На 10 августа объявлен оранжевый уровень опасности.

Воздух прогреется до +34ºС, еще выше температура будет в южных регионах страны.

Оранжевый уровень опасности: в Беларуси прогнозируют +34ºС и выше

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