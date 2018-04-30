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Организация соревнований по конному спорту – на европейском уровне. Этап Кубка мира по выездке прошёл в Ратомке

30.04.2018 - 15:20

Новости Беларуси. На базе Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке прошел отборочный этап Кубка мира по выездке, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Пиаффе, пассаж или траверс – для обывателя разницы в этих словах нет. А вот для профессионального наездника это лишь малая часть выполняемой работы. На прошедшей неделе в Ратомку приехала «Королева конного спорта» – именно так называют выездку. Красивое парное выступление наездника и лошади длится около шести минут. Но эти минуты содержат в себе более 30 элементов и годы подготовки.

Анна Карасева, участница соревнований:
Мы берем лошадей в трехлетнем возрасте и начинаем потихоньку их готовить. И в восемь лет они только могут участвовать в программе Большого приза. Но это уникальные лошади. В основном, лошади к десяти годам подходят к этой программе.

Каждый элемент в выездке имеет свой уровень сложности, поэтому соревнования проводятся в разных категориях: малый, средний и большой призы.

Все эти программы были представлены и на соревнованиях в Ратомке. Свои силы на манеже пробовали также юниоры и юноши. Помимо белорусов, на турнире в Ратомке выступили спортсмены из России и Украины. Причина немногочисленного представительства стран заключается в специфике вида спорта. Лошадям тяжело преодолевать большие расстояния, а потому от некоторых стартов спортсмены отказываются.

Тем не менее, белорусский этап суммарно посетили 62 пары, 12 из них выступили в самой сложной программе – программе Большого приза. Возможно, в будущем в Ратомку приедет еще один этап Кубка мира.

Сергей Дражин, председатель Белорусской федерации конного спорта:
Вообще, на страну разрешено давать только два этапа. У нас, к сожалению, пока только один этап и вторые соревнования международные, просто три звезды. Надеемся, что в следующем году у нас получится, и мы возьмем второй этап Кубка мира. Таких соревнований проходит всего 12 по зоне. Если в Беларуси их будет два, это очень здорово. Это дает толчок развитию, потому что молодежь смотрит на всадников высокого уровня и стремится к этим высотам.

Значимость турнира подтверждает и состав судейской коллегии. Арбитров высшей – пятой категории – в мире около 25. Пятеро присутствовали на манеже Ратомки.

Магнус Рингмарк, судья международной категории (Швеция):
Меня впечатлила большая замечательная арена, на которой проходят соревнования, а также то, что тренировочная арена находится в непосредственной близости от боевого поля, имеет тот же грунт и располагается под крышей.

Организация соревнований здесь на европейском уровне. Замечательно, что у белорусских всадников есть возможность принять участие в соревнованиях международного уровня. И лошади, и всадники привыкают. Особенно это важно для юношей и юниоров.

Возможно, фактор домашнего выступления подбодрил белорусских лошадей. Так, Банавур привез Варвару Павленко к победе в Большом призе для юниоров до 25 лет, Гофман с Анастасией Дудковой стали первыми в программе среднего приза № 2, а Мария Судженко и ее лошадь Прииск выиграли личный зачет у юниоров.

Самая большая мотивация была у участников Большого приза: на кону стояла путевка в финал Кубка мира 2019 года. Анна Карасева в этой программе выступала на двух лошадях: с Зодиаком она завоевала золото, с Арлекино – серебро.

Завершением этапа Кубка мира стала самая зрелищная часть выездки – КЮР. Под музыкальное сопровождение дуэты выступили с произвольной программой.

Организация соревнований по конному спорту – на европейском уровне. Этап Кубка мира по выездке прошёл в Ратомке

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