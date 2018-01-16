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Организацию голосования и финансирование выборов в местные Советы обсудят в Центризбиркоме 16 января

16.01.2018 - 09:52

Новости Беларуси. Время выборов депутатов в местные Советы приближается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 января в Центризбиркоме обсудят ход избирательной кампании, организацию голосования и финансирование выборов.

Сейчас комиссии завершают проверку документов. Свои заявления подали более 22 тысяч человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тысяч мандатов.

Наибольшая избирательная активность наблюдается в Минске: на один округ в среднем приходится шесть претендентов. Напомним, что выборы в местные Советы пройдут 18 февраля.

Организацию голосования и финансирование выборов в местные Советы обсудят в Центризбиркоме 16 января

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