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Ощущения очень радостные, как-то светло даже стало: польза купания на Крещение

19.01.2017 - 18:23

Новости Беларуси. Очистить тело и душу. Православные верующие отмечают Крещение. В храмах области утром прошли торжественные богослужения, а в церковных дворах по традиции можно было набрать святой воды.

Считается, что именно 19 января она приобретает необыкновенную целебную силу.

Поэтому, несмотря на морозную ветреную погоду, к Храмовым источникам выстроились очереди верующих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гигорий, дьякон кафедрального собора Александра Невского Марьиной горки:
Когда люди исповедуются, причастятся святых христовых тайн на богослужении, потом они вкушают эту воду и действительно ощущают в себе приток жизненных сил для созидания, для творения добрых дел в нашем мире.

Прихожане:
Просим, чтобы у нас все хорошо было. Чтобы удача была, чтобы все складывалось.

Всем крещенского здоровья, благополучия в семьях, чтобы эта водичка пошла во благо. Потому что сегодняшний день действительно благостный.

Вся природа преобразилась! Только у нас может быть такая красота, вера и любовь к ближнему и к Господу. Храни Господь всех.

И еще одна традиция на Крещение – окунаться в прорубь или в купель. Некоторые этот ритуал совершают отдельно, некоторые семьями, а некоторые целыми взводами и ротами.

Военнослужащие пятой отдельной бригады спецназначения в Марьиной Горке каждый год поддерживают традицию.

Для парней окунание в ледяную воду – еще одна возможность закалить характер и почувствовать радость праздника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Никита Карасев, военнослужащий военной части №89417:
Отлично в первый раз, все понравилось. Дух захватывает!

Сергей Гело, военнослужащий военной части №89417:
Ощущения очень приятные, несмотря на то, что погода морозная, да и вода не теплая. Но ощущения очень радостные, как-то светло даже стало. Очень понравилось

Ощущения очень радостные, как-то светло даже стало: польза купания на Крещение

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