Ощущения очень радостные, как-то светло даже стало: польза купания на Крещение

Новости Беларуси. Очистить тело и душу. Православные верующие отмечают Крещение. В храмах области утром прошли торжественные богослужения, а в церковных дворах по традиции можно было набрать святой воды.
Считается, что именно 19 января она приобретает необыкновенную целебную силу.
Поэтому, несмотря на морозную ветреную погоду, к Храмовым источникам выстроились очереди верующих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Гигорий, дьякон кафедрального собора Александра Невского Марьиной горки:
Когда люди исповедуются, причастятся святых христовых тайн на богослужении, потом они вкушают эту воду и действительно ощущают в себе приток жизненных сил для созидания, для творения добрых дел в нашем мире.
Прихожане:
Просим, чтобы у нас все хорошо было. Чтобы удача была, чтобы все складывалось.
Всем крещенского здоровья, благополучия в семьях, чтобы эта водичка пошла во благо. Потому что сегодняшний день действительно благостный.
Вся природа преобразилась! Только у нас может быть такая красота, вера и любовь к ближнему и к Господу. Храни Господь всех.
И еще одна традиция на Крещение – окунаться в прорубь или в купель. Некоторые этот ритуал совершают отдельно, некоторые семьями, а некоторые целыми взводами и ротами.
Военнослужащие пятой отдельной бригады спецназначения в Марьиной Горке каждый год поддерживают традицию.
Для парней окунание в ледяную воду – еще одна возможность закалить характер и почувствовать радость праздника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Никита Карасев, военнослужащий военной части №89417:
Отлично в первый раз, все понравилось. Дух захватывает!
Сергей Гело, военнослужащий военной части №89417:
Ощущения очень приятные, несмотря на то, что погода морозная, да и вода не теплая. Но ощущения очень радостные, как-то светло даже стало. Очень понравилось