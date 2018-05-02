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«Ощутить себя в профессии». В Минске молодым людям вручили трудовые путёвки для работы в студотрядах

02.05.2018 - 15:05

Новости Беларуси. Командиры, комиссары, бойцы и ветераны студотрядовского движения собрались 2 мая на Площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего более тысячи представителей из всех регионов Беларуси приняли участие в торжественной церемонии открытия третьего трудового семестра. Молодые люди получили трудовые путевки для работы на строительных, сельскохозяйственных, педагогических, сервисных, экологических, медицинских и производственных предприятиях.

Артем Нестерук:
Это помогает и в учебе, и в дальнейшем. Это дает тебе опыт, ты работаешь в этой же специализации. Я учусь на агронома. Это просто опыт для тебя на будущее.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Это будущие специалисты, будущие руководители, люди, которые должны пощупать на вкус, что такое производство, реальный сектор экономики, и ощутить себя в этой профессии.

Первые отряды приступят к труду уже в конце мая. Помощь от белорусских студентов ждут не только на родине, но и за пределами страны. Они будут работать в России и Польше, а возможно еще в Казахстане и Молдове.

«Ощутить себя в профессии». В Минске молодым людям вручили трудовые путёвки для работы в студотрядах

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