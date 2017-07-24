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Основано на кулинарных традициях скандинавской страны: в заведениях Минска появилось финское меню

24.07.2017 - 22:29

Новости Беларуси. Рыба с молоком и морковная запеканка. Новые вкусы в белорусской столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь не выезжая за пределы Минска, можно оказаться в Финляндии и попробовать блюда национальной кухни.

Гастрономический фест начался в субботу и продлится неделю.

Финское меню появилось в шести столичных точках общепита. «Финляндия-100» – так называется новое меню – основано на кулинарных традициях скандинавской страны.

Артём Ракецкий, шеф-повар ресторана:
Мы можем придать философию, придать смысл блюду. В любом случае все будет готовиться из белорусских национальных продуктов.

Основано на кулинарных традициях скандинавской страны: в заведениях Минска появилось финское меню

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