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Основной темой переговоров главы МИД Египта в Минске станет ход выполнения договоренностей января 2017 года

28.08.2017 - 10:14

Новости Беларуси. Вопросы развития белорусско-египетских отношений будут обсуждаться 28 августа в Минске. 27 августа визитом в нашу страну прибыл глава внешнеполитического ведомства Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланированы встречи в парламенте, Министерствах иностранных дел и антимонопольного регулирования и торговли.

Основной темой переговоров станет ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам визита Александра Лукашенко в Египет в январе 2017 года. Тогда главы государств договорились сотрудничать в экономике, гуманитарной сфере и безопасности, а также пообещали поддерживать друг друга на международной арене.

По итогам официальных переговоров в Каире было подписано 10 документов.

Сегодня страны намерены наращивать товарооборот и вместе упрощать условия взаимной торговли. Не так давно в Египет отправилась первая партия отечественной ржаной муки (до этого на африканский рынок белорусские аграрии поставляли лишь сухое молоко).

Основной темой переговоров главы МИД Египта в Минске станет ход выполнения договоренностей января 2017 года

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