Основные мероприятия в День Независимости развернулись у Дворца спорта

Новости Беларуси. В праздничной программе этого дня – десятки мероприятий.
Основные гулянья по традиции развернулись у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В праздничной программе этого дня – десятки мероприятий.
Основные гулянья по традиции развернулись у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|Видеофакт: салют на День Независимости в Минске
|Каждый год ходим, каждый год интересно: впечатления минчан и гостей города от парада
|Минск – спящая красавица, лежащая под снегом: как иностранцы празднуют 3 июля в Беларуси
|Исполнить гимн со всей страной: у стелы «Минск – город герой» заканчивают приготовления к грандиозному праздничному концерту
|Наша цель вспомнить, что очень важен мир в наших городах, поселках, наших семьях: жители и гости Беларуси о Дне Независимости
|Приятно посмотреть, как техника выглядит в жизни, почувствовать себя на месте военного: минчане и гости столицы о выставке военной техники
|Исторические реконструкции, концерт в режиме нон-стоп: народные гуляния проходят в Минске 3 июля
|«Возможность самим выбрать свой путь развития – это и есть независимость»