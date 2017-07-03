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Основные мероприятия в День Независимости развернулись у Дворца спорта

03.07.2017 - 23:02

Новости Беларуси. В праздничной программе этого дня – десятки мероприятий.

Основные гулянья по традиции развернулись у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные мероприятия в День Независимости развернулись у Дворца спорта

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