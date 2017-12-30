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Особенно почетно заступать в преддверии Нового года: в Логойском районе началось боевое дежурство у зенитчиков

30.12.2017 - 16:31

Новости Беларуси. На защите воздушных рубежей: в Логойском районе зенитчики заступили на боевое дежурство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что для большинства из них это первое ратное испытание.

Торжественный ритуал с поднятием государственного флага прошел недалеко от стартовых позиций зенитных ракетных комплексов С-300. Ну а в том, что заступление на боевое дежурство проходит в канун новогодних праздников, военнослужащие видят особый смысл.

Дмитрий Поляков, командир зенитного ракетного дивизиона:
Особенно почетно заступать в преддверии Нового года, нести службу на боевом посту. Службу будет нести не только офицеры военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, но и солдаты срочной службы. Дивизион, согласно графику, заступает на новогодние праздники. Поэтому я уверен, что это не скажется никак на несении боевого дежурства.

Особенно почетно заступать в преддверии Нового года: в Логойском районе началось боевое дежурство у зенитчиков

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