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Особенность конкурса в том, что лучших выбирают болельщики: Александр Кулеш о конкурсе «Триумф. Героям спорта»

25.01.2017 - 20:12

Новости Беларуси. Ровно 7 дней осталось до завершения голосования открытого конкурса «Триумф. Героям спорта».

К выбору лучших из лучших в своих ипостасях может присоединиться каждый.

Проголосовать можно на специально созданном сайте, а также посредством обычных бумажных бюллетеней. Напомню, что победители будут определены в четырёх номинациях: лучший спортсмен, лучшая спортсменка, лучший тренер и лучшая команда.

Александр Кулеш, главный специалист сектора информации и общественных связей РГОО «Президентский спортивный клуб»:
Мы надеемся, что наши болельщики, как и наши спортсмены завершат решающий финишный рывок и на финише голосования, возможно, принесут какие-то сюрпризы, и ход голосования можно ещё изменить.

Каждый голос, естественно, будет очень важным.

Нынче отдать голоса можно за тех атлетов, которые показали выдающиеся результаты в 2015 и 2016 годах. Особенность конкурса в том, что победителей выбирает не профессиональное жюри или журналисты, а обыкновенные зрители и болельщики. 

Именно их мнение будет озвучено ровно через месяц – 25 февраля на специальной церемонии,

сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Кулеш:
Особенность и уникальность этого конкурса в том, что здесь лучших определяют болельщики и есть возможность проголосовать у каждого жителя своей страны. И, наверное, такая выборка и такой способ голосования всё-таки является наиболее престижным и важным для спортсменов. И они видят, насколько они популярны, насколько их успехи оцениваются не профессиональными коллегами или журналистами, а, действительно, их болельщиками, ради которых они выступают.  

Особенность конкурса в том, что лучших выбирают болельщики: Александр Кулеш о конкурсе «Триумф. Героям спорта»

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