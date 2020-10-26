Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок
Новости Беларуси. Забастовка не состоялась. Несмотря на призывы зарубежных Telegram-каналов, люди вышли на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На всех крупных государственных предприятиях производства работали в штатном режиме. Возле проходных пытались собираться люди, которые никакого отношения к рабочим не имели. Тем не менее, призывы прекратить трудиться практически никто не поддержал.
Григорий Азаренок отправился на Минский автомобильный завод и все увидел своими глазами.
МАЗ – флагман отечественного машиностроения, одно из крупнейших промышленных предприятий страны. И здесь простой рабочий понедельник.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Сегодня Минский автомобильный завод производит не только традиционную продукцию, но и слезы для западных подстрекателей к забастовке. Рабочие плевать хотели на призывы.
Чтобы не быть голословными, дадим слово самим рабочим.
Алексей Филипеня, мастер первого участка цеха автосборки:
Сегодня день начался так же, как и всегда, то есть с просмотра оборудования, на котором работают мои работники. В общем, в штатном режиме. В моем подчинении 38 человек, мои подчиненные все на рабочем месте. Меня устраивает график работы, меня устраивает заработная плата работы.
Антон Довженко, мастер участка:
Сбоев никаких нет, работаем в том же самом режиме, как и обычно. План выполняем и все. Зарплата устраивает, по участкам у рабочих зарплата соответствующая. Никто не жалуется. Охрана труда выполняется, за этим следим, поэтому тут вопросов нет.
Александр Линник, слесарь механосборочных работ:
Это очень большая глупость. Остановить производство – это… можно. Конечно, можно. Но потом восстановить это очень тяжело. Я сам это знаю по 90-м годам, мы это все проходили. Я бы не сказал, что 100 % согласны, но 99 % точно согласны, я уверен. Мы должны работать, зарабатывать деньги, кормить семьи.
Григорий Азаренок:
И, как бы ни старались польские прикорытники показать видимость забастовки, получилось из рук вон плохо.
Алексей Ламекин, заместитель директора ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Обстановка рабочая, все вышли на работу. Завод работает в штатном режиме, никаких предпосылок к забастовкам нет. По-моему, тут уже все идет, наверное, немножко в другую сторону. Люди устали от забастовок, от каких-то там демаршей, от перекрывания дорог. Люди уже накаляются немножко в другую сторону. Люди работают. Они хотят работать, хотят зарабатывать, получать заработную плату вовремя. Поэтому люди приходят на работу для того, чтобы работать. Наш завод работает.
Но будем объективными: нашлись и на МАЗе недовольные. Количество оцените сами.
Григорий Азаренок:
Мы видим, что действительно определенная часть рабочих собралась, чтобы протестовать. Но конкретно на этом заводе работают 14 тысяч человек. Здесь мы видим несколько десятков.
Для баланса предоставляем слово в эфире.
– «Столичное телевидение». Не хотите пообщаться?
– Нет. С вами – точно нет.
– Почему?
– Потому что.
– Почему вы здесь собрались?
– Выражаем свою.
– То есть вы бастуете, да?
– Да.
– А почему вы решили бастовать? Что вас не устраивает?
– Против беспредела, который творится но улице.
– Но он же никак не связан с рабочим процессом.
– Почему? Он связан с людьми.
– Здравствуйте, можно с вами пообщаться? «Столичное телевидение».
– Здравствуйте.
– Скажите, пожалуйста, что вы здесь делаете, почему вы здесь стоите?
– «Столичное телевидение» – какой канал?
– Телеканал СТВ.
– Телеканал СТВ? Я не буду общаться.
– Пару слов нам скажете?
– Мимо проходите, «Столичное телевидение».
– Почему?
– Проходите мимо.
– Так почему, вам не нравится?
– Да.
– Вы же вышли выражать свою гражданскую позицию, мы – средство массовой информации. Почему? Какая ваша гражданская позиция, почему вы здесь стоите?
– Я на работе нахожусь.
– Вы бастуете сейчас, да?
– Нет, я нахожусь на работе.
– Почему?
– Потому что у меня рабочий день, ребята. Глупые вопросы.
– А что здесь за собрание?
– Ребят, проходите мимо, не мешайте работать.
– Почему только нас? Дают штрафы, 15 тысяч там, административные аресты? Почему люди страдают?
– А как это связано с рабочим процессом, с производством?
– В смысле? Это солидарность, мы должны поддерживать всех.
– А почему частные предприятия не поддерживают?
– Откуда вы знаете, что частные не поддерживают?
– Не поддерживают, нет сообщений в СМИ. Призывают только государственные бастовать.
– Вы посмотрите, поддерживают, не поддерживают.
– Скажите, государство много лет поддерживает излишнюю численность рабочих мест на госпредприятиях. Вы считаете, это правильно?
– Нет.
– То есть вы считаете, что лишних людей надо уволить?
– Это надо смотреть по местам, как там. Я не могу, я не знаю цифры.
– Непосредственно в вашей работе вас все устраивает: зарплата, производство и так далее? Охрана труда?
– Давайте на эти вопросы не буду отвечать.
– Почему?
– Не хочу.
Григорий Азаренок:
Что-то мне подсказывает, что стильные куртки с надписью МАЗ этим товарищам очень скоро придется сдать, раз работать не хотят. Для предприятия это будет статистическая погрешность, а завод продолжит развитие.
Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Минский автомобильный завод выполняет все взятые на себя обязательства по поставке автотехники. В настоящее время МАЗ реализует целый ряд долгосрочных контрактов, а также работает оперативно по поступающим заявкам потребителей. По результатам работы в этом году 9 месяцев мы закончили по уровню экспорта на 105 % к аналогичному периоду прошлого года, что составило в эквиваленте 268 миллионов долларов США экспортных поставок.
Григорий Азаренок:
Такая атмосфера на всех крупных предприятиях страны. Рабочие доказали, что на дешевые трюки они не поведутся.
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Алексей Ламекин, заместитель директора по кадрам, социальным вопросам и идеологической работе ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Обстановка рабочая, все вышли на работу, завод работает в штатном режиме. Никаких предпосылок к забастовкам нет.
По-моему, тут уже все идет немножко в другую сторону. Люди устали от забастовок, от каких-то демаршей, от перекрывания дорог. Люди накаляются уже немножко в другую сторону.
Люди работают. Они хотят работать, они хотят зарабатывать, хотят получать заработную плату вовремя. Люди приходят на работу для того, чтобы работать. Наш завод работает.
А вот и некоторые выдержки из оппозиционных чатов.
Их участники возмущены массовым игнорированием забастовочного движения.
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