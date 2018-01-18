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Оставить слова скорби о жертвах катастрофы иранского танкера можно в книге соболезнований

18.01.2018 - 18:50

Новости Беларуси. Книга соболезнований в связи с гибелью экипажа на нефтяном танкере открыта в посольстве Ирана в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова скорби и поддержки родным и близким жертв катастрофы оставляют в эти минуты. Соболезнования выражают главы дипмиссий, представители международных организаций, чиновники, а также простые граждане.  

Мостафа Овейси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:
Любая помощь, которая идет со стороны дружественных стран, сейчас очень важна для нас. Очень искренние соболезнования направил Александр Лукашенко. Таким образом, белорусский народ  и руководство страны еще раз показало, что оно рядом с нами и выражает поддержку в связи с этим ужасным событием. Я еще раз хочу поблагодарить Президента Лукашенко и белорусский народ за такую солидарность.

6 января у побережья Китая иранский танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом. Сразу после ЧП судно с нефтью охватил пожар. В составе экипажа было 32 человека, все они погибли.

Затонул иранский танкер, горевший у берегов Китая почти неделю

Оставить слова скорби о жертвах катастрофы иранского танкера можно в книге соболезнований

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