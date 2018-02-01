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Оставлять автомобиль на улице Якуба Коласа теперь запрещено: в чем причина

01.02.2018 - 20:09

Новости Беларуси. Теперь парковка авто вдоль всей улицы Якуба Коласа запрещена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пока исключение составляет только участок от Некрасова до Сурганова по нечетной стороне Якуба Коласа. Причины запрета парковки и стоянки – постоянные пробки. Из-за припаркованного транспорта свободной была только одна полоса. Теперь же водителям можно оставлять автомобиль только на специально выделенных стоянках. 

Денис Ливанович, старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Советского РУВД:
Это участки на Якуба Колоса в районе пересечения с улицей Сурганова, также на пересечении с улицей Якуба Колоса в конструктивно выделенной полосе. Парковка транспорта разрешена на пересечении с улицей Белинского.

Оставлять автомобиль на улице Якуба Коласа теперь запрещено: в чем причина

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