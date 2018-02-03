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Остробрамская икона Божией Матери. Её копию с двухвековой историей представили в Большом театре Беларуси

03.02.2018 - 15:41

Новости Беларуси. Выставка одного дня. Копию Остробрамской иконы Божией Матери представили в Большом театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её смогли увидеть зрители, которые пришли на балет «Страсти». Он об истоках нашей государственности. Дополнением к историческому экскурсу стал и этот раритет.

Созданная в XIX веке икона попала в Музей древнебелорусской культуры Национальной академии наук из костёла в Кобрине, а вот оригинал находится в Вильнюсе – прежней столице Великого княжества Литовского  – в часовне над острой брамой – воротами в городской стене. Отсюда и название иконы.

Инна Боровая:
Эта икона излучает особый свет. И, видимо, не просто так к ней приходят, чтобы испытать такие же чувства.

Галина Фликоп-Свито, научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Праз гэтую копію мы можам трошачку наблізіцца да цудадзейнай іконы, да святыні, якая знаходзіцца цяпер у Літве, але ж калісьці гэта была наша агульная дзяржава, агульная наша зямля.

Борис Лазуко, директор Музея древней белорусской культуры НАН Беларуси:
Гэта не прадстаўленне Багародзіцы з немаўлем на руках, а прадстаўленне менавіта яе адной. Таму можам аднесці дадзены абраз да цыклу твораў, якія аб’ядноўвае тэма дабравешчання.

Эта икона имеет особое значение как для католиков, так и для православных. Ими она почитается как чудодейственная. Поэтому по традиции с нее делали копии: люди верили, что возьмут от святыни частичку живительной силы.

Остробрамская икона Божией Матери. Её копию с двухвековой историей представили в Большом театре Беларуси

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