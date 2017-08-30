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Осуществили массовые кратковременные звонки: белорусские правоохранители впервые расследуют телефонный флуд

30.08.2017 - 14:27

Новости Беларуси. С новым видом киберпреступлений столкнулись белорусские правоохранители. Так называемый телефонный флуд сравним с компьютерной DoS-атакой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Минского городского исполнительного комитета:
Было установлено, что мужчины осуществили массовые кратковременные звонки еще как минимум на четыре телефона, принадлежащих фирме-конкуренту. То есть тем самым они хотели попросту устранить конкурентов, чтобы занимать лидирующие позиции по продаже электротранспорта.

Сейчас правоохранители решают вопрос о применении или неприменении наказания. Судебной практики по таким преступлениям в стране нет.

А вот в соседней России за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Осуществили массовые кратковременные звонки: белорусские правоохранители впервые расследуют телефонный флуд

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