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От 50 до 120 евро за каждый документ: КГБ раскрыли подробности схем, которые привели за решётку руководство транспортной инспекции

29.04.2017 - 13:30

Новости Беларуси. И начнём с громкого задержания. В КГБ 29 апреля раскрыли подробности схем, которые привели за решётку руководство транспортной инспекции.

В ведомстве поставили на поток торговлю разрешениями на проезд фур по территории иностранных государств:

брали от 50 до 120 евро за каждый документ.

В преступный бизнес, который действовал минимум два года, был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений инспекции, а также представители ряда транспортных компаний.

Возбуждено сразу 10 уголовных дел.

За взятки и мошенничество ряд фигурантов заключен под стражу в СИЗО КГБ. Кроме того, в Гомельской области выявлена система вымогательства у иностранных водителей взяток за обещание «зелёной дороги» по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От 50 до 120 евро за каждый документ: КГБ раскрыли подробности схем, которые привели за решётку руководство транспортной инспекции

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