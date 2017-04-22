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От благоустройства парков и мемориальных комплексов до высадки деревьев: как прошёл субботник во всех регионах Беларуси?

22.04.2017 - 19:38

Новости Беларуси. Высадкой деревьев, благоустройством парков и скверов, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы белорусы занимались сегодня по всей стране.

Свой вклад в общее дело вносили, как говорится, от мала до велика.

Потрудились на славу и сотрудники нашего телеканала.

Брестская крепость – будоражит воображение маленького Святослава. 3-летний малыш ещё с вечера уговаривал маму взять его с собой на субботник. И оказался незаменимым работником. Помогал изо всех сил – аккуратно складывал прошлогодние листья. 

Святослав Пакало, житель Бреста:
Я пришел сюда маме помогать, листья загребать, и пришел сюда еще смотреть Брестскую Крепость.

Екатерина Пакало, житель Бреста:
Для нас это патриотическое место.

И поэтому мы со всем сердцем и душой проводим здесь уборку территории.

А вот главврач могилевского областного онкодиспансера решил взять бразды руководства субботником в свои руки. Новый операционный блок должен заработать уже в 2017 году. Антон Лысов переживает за каждый сантиметр работы. Ведь больница – важный для региона объект.

Антон Лысов, главный врач Могилёвского областного онкологического диспансера:
Сегодня же погода не даст засидеться и застояться. Поэтому надо шевелиться.

Дождь не стал помехой в Гомельской области –

на уборку вышли почти 450 тысяч человек.

Работа кипела на уникальном памятнике археологии – так называемой «Шведской горе». Гомельчанин Николай Лысенко к уборке подошёл бережно, ведь под ногами – 2 тысячи лет истории. 

С энтузиазмом к субботнику приступили и в Гродненской области. 

Галина Буро, СТВ:
Сегодня даже у журналистов в руках вместо привычного микрофона – более лаконичный девайс – мастерок. Поменять на один день профессию – это интересно для себя и полезно для общества. Такая возможность предоставляется только в день субботника.

Весенняя пора – начало масштабных работ в безвизовой зоне страны. Дворцово-парковый ансамбль «Святск» уже через пару лет здесь станет центром туризма. 

Анатолий Пархута, заслуженный архитектор Республики Беларусь:
Мы находимся в колонном зале, который соединяется с бальным залом. И подлежит полностью воссозданию интерьерная его часть.

Анатолий Пархута – заслуженный архитектор Беларуси – внимательно следит, чтобы роскошный дворец 18 века расцвёл и в 21. Каждое действие сверяет по чертежам – все каноны Венецианской хартии должны быть соблюдены. Говорит,

ради этого памятника архитектуры стоит поработать и в выходной.

Анатолий Пархута:
Люди приобщаются. Своими руками, своими эмоциями к воссозданию вот этого исторического наследия. Это гораздо важнее, чем то, что они заработают.

Кипела работа и за 230 километров – в Бресте – на строительстве Западного обхода. Вторая очередь путепровода, который распределит транспортные потоки и разгрузит улицы – ключевой объект к 1000-летию города.

Сегодня даже губернатор сменил официальный костюм на рабочую одежду и показал, как надо вязать арматуру.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Этот объект значимый не только для города Бреста, но и для всей страны. Будет очень удобно гражданам, которые пересекают нашу границу в разных направлениях, не пересекая центральную часть Бреста.

300 деревьев в память о героях – в Витебске уже который год сквер в честь 70-летия Победы растёт и в ширь, и в высоту. А сегодня уже и дорожки, и скамейки, и  молодые деревья.

А ведь все начиналось с нескольких саженцев, которые высадили здесь несколько лет назад витебчане таким же субботним утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От благоустройства парков и мемориальных комплексов до высадки деревьев: как прошёл субботник во всех регионах Беларуси?

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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