От экономики до культуры: Фрунзенский район Минска расширяет сотрудничество с регионами Японии

Новости Беларуси. Новый вектор старой дружбы. Фрунзенский район Минска расширяет сотрудничество с регионами Японии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь идёт, в первую очередь, о развитии совместных проектов в различных сферах от экономики до культуры.

Японским коллегам интересен белорусский опыт в медицинском обслуживании горожан, оказании образовательных услуг,

организации жилищно-коммунального хозяйства. Давние друзья и надёжные партнёры сегодня укрепили свои намерения подписанием договора о сотрудничестве.

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района:

Когда непосредственно контактируют учреждения образования между собой, когда контактируют учреждения здравоохранения, системы жилищно-коммунального хозяйства обменивается опытом.

Хироки Токунага, посол Японии в Республике Беларусь:

Между Японией и Фрунзенским районом существуют дружественные отношения

Особое внимание – преодолению последствий Чернобыльской и Фукусимской аварий.

На протяжении многих лет 19 гимназия Минска и одна из школ страны восходящего Солнца сотрудничают в области экологического воспитания детей.