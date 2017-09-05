От итогов уборочной до учений «Запад-2017»: какие темы были сегодня в центре внимания Президента во Дворце Независимости?

Новости Беларуси. Убедиться в мирных задачах белорусско-российских учений «Запад-2017» приглашенные зарубежные наблюдатели могут лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком. Военная операция пройдет с 14 по 20 сентября. Участие в ней примут почти 12,5 тысяч человек и 700 единиц техники. Основная задача — отработка совместных действий в борьбе против вооруженных группировок и терроризма. Следить за ходом операции изъявили желание около 80 зарубежных наблюдателей и полторы сотни журналистов. Во время совещания Президент затронул и ряд других важных тем.