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От итогов уборочной до учений «Запад-2017»: какие темы были сегодня в центре внимания Президента во Дворце Независимости?

05.09.2017 - 18:34

Новости Беларуси. Убедиться в мирных задачах белорусско-российских учений «Запад-2017» приглашенные зарубежные наблюдатели могут лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком. Военная операция пройдет с 14 по 20 сентября. Участие в ней примут почти 12,5 тысяч человек и 700 единиц техники. Основная задача — отработка совместных действий в борьбе против вооруженных группировок и терроризма. Следить за ходом операции изъявили желание около 80 зарубежных наблюдателей и полторы сотни журналистов. Во время совещания Президент затронул и ряд других важных тем.

От итогов уборочной до учений «Запад-2017»: какие темы были сегодня в центре внимания Президента во Дворце Независимости?

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