От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента
Новости Беларуси. Принять бюджет, побороть дефицит редких импортных лекарств, сохранить торфяники, ратифицировать международные соглашения. Совет Республики и Палата представителей Национального собрания начали законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С одной лишь ремаркой. Эта 7-я осенняя сессия – последняя в истории 6-го созыва. 17 ноября белорусы будут выбирать новых депутатов и 7 ноября – сенаторов.
О том, что в эти дни происходит в Овальном зале и Совете Республики – репортаж корреспондента Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В Беларуси сложились свои традиции парламентаризма. Одна из них заключается в том, что именно уходящий созыв должен утвердить бюджет на следующий год. Активная фаза обсуждения главного финансового документа на 2020-й еще впереди. В целом же, за 7-ю, последнюю сессию 6-го созыва, парламентарии должны рассмотреть 38 законопроектов.
Десять из них – в первом чтении. Уже сегодня за новеллы, касающиеся лекарственного законодательства, проголосовал практически весь депутатский корпус.
Как в Беларуси регистрируют новые лекарства? Рассказывает Владимир Караник
В первом же чтении депутаты подержали еще одну законодательную инициативу, касающуюся здоровья белорусов. Ужесточилась ответственность за курение в общественных местах теперь уже и электронных сигарет.
В Беларуси могут ужесточить ответственность за курение электронных сигарет
Сегодня же парламентарии вникали в изменения на рынке рекламы, изучали естественные монополии и думали о сохранении торфяников. Среди 14 пунктов повестки дня особо журналистов заинтересовали изменения в договоре о военном сотрудничестве между Беларусью и Россией. Это лишь технические изменения в документе. Спокойным тоном министр обороны отрапортовал и о призыве по новым правилам.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Все проблемы жизненные, которые решаются в рабочем порядке… Каких-то инсинуаций по поводу того, что где-то что-то случилось страшное, нет.
На осенней сессии среди всех законопроектов самый увесистый – проект бюджета. Изучением этого документа профильная комиссия занимается еще с апреля. Пока о цифрах речи нет. Сегодня известны только финансовые векторы на 2020 год. Среди основных – обеспечить погашение внешних выплат, увеличить зарплату бюджетникам и финансирование инновационных проектов.
Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Проводится определенная работа по усилению расходов, именно на увеличение заработной платы в бюджетной сфере, в том числе и низкооплачиваемым категориям работников. Тот показатель, параметр, на который мы должны выйти, – это 80 % соотношения средней заработной платы в бюджетной сфере к средней заработной плате по стране в экономике. Он будет обеспечен.
7-я сессия 6-го созыва продолжиться до конца декабря, а работа над главным финансовым документом на 2020 год должна завершиться к середине ноября. А вместе с активным обсуждение законопроектов – работа в округах. Треть нынешнего состава Палаты представителей включилась в борьбу за депутатское кресло. Преемственность – это тоже традиция белорусского парламентаризма.
После Овального зала рассмотрением проекта бюджета займутся в Совете Республики. Ни депутаты, ни сенаторы не хотят багаж законотворческой ответственности оставлять парламентариям предстоящего, 7-го созыва. Задача, что называется, завершить сессию без хвостов.
Шуневич о ужесточении наказания за пропаганду нацизма: «Актуальность вопроса у нас не вызывает никаких сомнений»
Новости Беларуси. В Беларуси усилят борьбу с пропагандой нацизма. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет об установлении уголовной и повышении административной ответственности за правонарушения в этой сфере. К примеру, авторы законопроекта предлагают штрафовать за хранение, распространение и демонстрацию экстремисткой и нацисткой символики. За повторное нарушение в течение года размер финансового взыскания возрастет. А умышленную публичную реабилитацию нацизма собираются и вовсе приравнять к разжиганию расовой или социальной вражды (за это предусмотрена уже уголовная ответственность).
Причем в обновленном документе четко пропишут все аспекты, связанные с публичной демонстрацией такого рода информации. Ведь она используется, к примеру, в фильмах или в музейных экспозициях. Такие случаи, конечно, не будут расцениваться как нарушения.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Статистика говорит о том, что в разы за последние три года участились случаи, когда мы фиксируем публичную демонстрацию, популяризацию нацизма. Увеличилось количество апологетов этой идеологии. С учетом того, что происходит за пределами страны, в нашем ближайшем окружении, мы можем говорить о том, что это вполне реальная угроза общественной безопасности, нравственности нашего государства. В этой связи именно сегодня актуальность вопроса у нас не вызывает никаких сомнений.