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От сражений викингов до плюшек с корицей: в Верхнем городе проходит День Швеции

03.06.2017 - 16:54

Новости Беларуси. Хиты «АББА» и сражения викингов. Летний сезон фестиваля национальных культур, который традиционно проходит в Верхнем городе в Минске, 

открылся сегодня Днем Швеции.

С таким размахом Королевство в белорусской столице представлено впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь не только культурные традиции этой скандинавской страны, но и спортивные достижения, а также новинки автопрома. Есть и отдельные игровые площадки для детей. Кроме того,

любой желающий может отведать блюда национальной шведской кухни – мясные тефтели или плюшки с корицей.

Открыли фестиваль мэр Минска и Посол Швеции в Беларуси. А после даже провели серию товарищеских матчей, скрестив клюшки прямо у ратуши. Победила дружба.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:Это мероприятие делается непрофессионалами. Делается посольствами, диаспорами.

Этот шарм создает домашнюю атмосферу, домашнее отношение к мероприятию.

Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Республики Беларусь:
Мы здесь, чтобы познакомить Беларусь со Швецией, чтобы они нас лучше поняли. Мы тоже познакомимся больше с Беларусью, белорусами.   

Завершится праздник ближе к ночи.

Впереди ещё грандиозный концерт с участием популярных шведских и белорусских исполнителей. 

От сражений викингов до плюшек с корицей: в Верхнем городе проходит День Швеции

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