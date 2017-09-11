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От станции метро Тракторный завод теперь без пересадок можно добраться до Степянки: автобусный маршрут № 71 возобновил работу

11.09.2017 - 23:27

Новости Беларуси. И снова в строю. Автобусный маршрут №71 сегодня возобновил свою работу. От станции метро Тракторный завод теперь без проблем и пересадок можно добраться до Степянки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Запустили его еще в 2011 году. Но ремонт дороги стал причиной его временной приостановки. К слову, изменится и расписание движения автобуса №43, который также  курсирует в будние дни.

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Самым коротким путём он связывает микрорайоны Степянка и Тракторный завод. Поэтому мы организовывали его в свое время для этих целей и потом были вынуждены временно закрыть. Данный маршрут работает только в час-пик.

От станции метро Тракторный завод теперь без пересадок можно добраться до Степянки: автобусный маршрут № 71 возобновил работу

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