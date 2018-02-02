От столкновения автобус Москва-Минск перевернулся: что известно об аварии под Смоленском

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности аварии с участием рейсового автобуса Москва-Минск и фургона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе в Смоленской области пострадали семь человек. По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на встречную полосу. В результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся.

Сергей Ласицкий, заместитель директора автобусного парка №2 Минска:

ДТП произошло ориентировочно около 4 часов утра. Пассажиры пересажены были на следующий рейс наш, который ехал из Москвы, у нас два автобуса двигалось.

Известно, что сейчас в больнице остается еще один пострадавший. Остальные – выписаны.