﻿ От столкновения автобус Москва-Минск перевернулся: что известно об аварии под Смоленском | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

От столкновения автобус Москва-Минск перевернулся: что известно об аварии под Смоленском

02.02.2018 - 17:27

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности аварии с участием рейсового автобуса Москва-Минск и фургона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе в Смоленской области пострадали семь человек. По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на встречную полосу. В результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся.

Сергей Ласицкий, заместитель директора автобусного парка №2 Минска:
ДТП произошло ориентировочно около 4 часов утра. Пассажиры пересажены были на следующий рейс наш, который ехал из Москвы, у нас два автобуса двигалось.

Известно, что сейчас в больнице остается еще один пострадавший. Остальные – выписаны.

 

От столкновения автобус Москва-Минск перевернулся: что известно об аварии под Смоленском

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Смоленской области фургон врезался в автобус «Минск-Москва», 7 человек пострадали
В Смоленской области фургон врезался в автобус Минск-Москва, 7 человек пострадали
В Ростовской области в ДТП попал рейсовый автобус: погибли 4 человека
В Ростовской области в ДТП попал рейсовый автобус: погибли 4 человека
В Москве водитель не справился с управлением автобуса и наехал на бордюр
В Москве водитель не справился с управлением автобуса и наехал на бордюр
Автомобиль с белорусскими номерами попал в аварию под Калугой
Автомобиль с белорусскими номерами попал в аварию под Калугой
Названа причина наезда рейсового автобуса на остановку в Москве
Названа причина наезда рейсового автобуса на остановку в Москве
Фото: instagram.com/irina_cat_
Второй случай за 5 дней: рейсовый автобус сбил людей в Москве
Фото: twitter.com/repvbblica
В Москве автобус сбил людей на остановке у метро: кадры с места событий
Вероятна техническая неисправность: что известно об аварии с автобусом, съехавшем в подземный переход в Москве
Вероятна техническая неисправность: что известно об аварии с автобусом, съехавшем в подземный переход в Москве
Все новости по теме Авария в России
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru