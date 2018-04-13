﻿ От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой

13.04.2018 - 22:41

Новости Беларуси. Крупная авария на кольцевой произошла в утренний час пик 13 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Недалеко от проспекта Дзержинского в аварии пострадали сразу четыре автомобиля.

У двух транспортных средств от удара оторвало колёса. А внутреннее кольцо оказалось практически заблокировано. К счастью, никто не пострадал.

По предварительной информации виновница аварии – 62-летняя женщина, которая не успела вовремя среагировать на остановку автомобилей, двигавшихся впереди.

От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ДТП на улице Ленина
«Инфинити» на большой скорости протаранил «Опель» в Минске
Два 27-летних сотрудника СТО угнали автомобиль, оставленный владелицей для уборки салона
Два 27-летних сотрудника СТО угнали автомобиль, оставленный владелицей для уборки салона
Большегруз оборвал линию электропередачи и скрылся на проспекте Дзержинского в Минске: водителя задержали на МКАД
Большегруз оборвал линию электропередачи и скрылся на проспекте Дзержинского в Минске: водителя задержали на МКАД
В Минске на проспекте Пушкина на час остановились троллейбусы: результат – многокилометровые пробки и мелкие аварии
В Минске на проспекте Пушкина на час остановились троллейбусы: результат – многокилометровые пробки и мелкие аварии
Прокурор запросил для таксиста 10 лет колонии. 9 апреля огласят приговор по делу о смертельном ДТП в Минске
Прокурор запросил для таксиста 10 лет колонии. 9 апреля огласят приговор по делу о смертельном ДТП в Минске
На улице Славинского троллейбус не успел затормозить на красный свет и врезался в автобус
На улице Славинского троллейбус не успел затормозить на красный свет и врезался в автобус
Изображение использовано в качестве иллюстрации
В Минске школьник катался на дедушкином мотоцикле Kawasaki по Октябрьской площади
Фото: ГУВД Мингорисполкома
В Минске дворник контейнером повредил автомобиль, мешавший вывозу мусора
Все новости по теме Авария в Минске
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru