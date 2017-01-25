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Отдача не соответствует ожиданиям: Президент поручил усилить контроль над деревообработкой

25.01.2017 - 20:45

Новости Беларуси. Внимание к лесохозяйственной отрасли будет усилено. Об этом заявил председатель комитета госконтроля Леонид Анфимов.

В деревообработку в Беларуси вложены миллиарды долларов, а отдача пока не соответствует ожиданиям.

На совещании, которое состоялось 24 января, Президент Беларуси отметил, что необходимо усилить надзор в этой отрасли. Госконтроль сконцентрируется также на незавершенных проектах по модернизации.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Будет осуществляться контроль за реализацией важнейших инвестиционных проектов в стране. Реализация очень важного инвестиционного проекта завязана на эффективном использовании лесного ресурса. Это окончание строительства производства беленой целлюлозы на светлогорском ЦГК. Главой государства поставлена задача ввести это производство до 7 ноября 2017 года. Конечно, здесь роль Комитета госконтроля неимоверно возрастает.

Под усиленным контролем Комитета в ближайшее время останется и сфера ЖКХ, а также транспорт.

Их работу тщательно исследовал в 2016 году. По результатам проверки эффект оптимизации расходов и снижения затрат в транспортной системе, например, оценивают в 50 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, в 2016 году Комитет госконтроля пополнил государственный бюджет почти на 250 миллионов рублей.

Отдача не соответствует ожиданиям: Президент поручил усилить контроль над деревообработкой

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