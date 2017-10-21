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Отдать дань памяти: 21 октября добровольцы провели субботник в Куропатах

21.10.2017 - 15:36

Новости Беларуси. В урочище «Куропаты» 21 октября вновь кипела работа. На субботник вышли представители общественной организации «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учителя, школьники, работники боровлянского лесхоза, а также люди, чьи родственники покоятся в этой общей могиле. Собравшиеся убирали мусор и облагораживали территорию. Наведению порядка не помешал даже моросящий дождь. Трудовые акции Белой Руси в Куропатах проходят постоянно. Кроме того, организация активно участвует в сборе средств на возведение здесь памятного знака.

Наталья Ханькевич, старшая медсестра госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова:
Мой дедушка во время этих репрессий попал сюда, и здесь закончился его жизненный путь. Это по зову сердца мы здесь. Все мои коллеги – 30 человек из госпиталя – поддержали меня и

пришли, чтобы облагородить эту территорию, отдать дань памяти.

Михаил Половцев, учитель немецкого языка СШ № 73 Минска, председатель первичной организации РОО «Белая Русь»:
Мы регулярно выезжаем на какие-то территории, где занимаемся благоустройством. Никого не заставляем – люди сами подходят, выражают желание поучаствовать в той или иной акции. Особенно радует, что много молодых.

Куропаты – лесное урочище на северо-востоке Минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 30-х – начале 40-х годов XX века. Количество жертв до сих пор остается точно неизвестным, но, по официальным данным, может достигать нескольких тысяч человек.

Место решено сделать общенациональным мемориалом скорби и памяти.

Отдать дань памяти: 21 октября добровольцы провели субботник в Куропатах
Отдать дань памяти: 21 октября добровольцы провели субботник в Куропатах
Фото. Отдать дань памяти: 21 октября добровольцы провели субботник в Куропатах
Отдать дань памяти: 21 октября добровольцы провели субботник в Куропатах
Фото. Отдать дань памяти: 21 октября добровольцы провели субботник в Куропатах

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