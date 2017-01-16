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Отделения в минских больницах №4 и 6 введут в эксплуатацию в 2017 году

16.01.2017 - 20:24

Новости Беларуси. Сколько в бюджете Минска предусмотрено на здравоохранение, рассказали в «Большом городе».

Сергей Бурачевский, заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома:
Здравоохранение у нас занимает очень значительную часть – это одна из самых больших статей расходов и самая большая в социальной сфере. Она занимает 20% всех расходов бюджета, в абсолютной сумме – это около 970 миллионов рублей, или 450-500 миллионов долларов.

Основная часть затрат ложится на заработную плату у работников учреждений здравоохранения города, коммунальные услуги.

Кроме того, значительная часть направляется на реконструкцию учреждений здравоохранения города. К примеру, в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию  отделение 6-ой городской клинической больницы, отделение городского патологоанатомического бюро и отделение 4-ой городской клинической больницы.

Всё о бюджете Минска-2017: на что потратят и на чём заработают?

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