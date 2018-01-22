Отечественные тракторы, станки и другую сельскохозяйственную технику покажут на выставке в Судане

Новости Беларуси. В Судане 22 января откроется масштабная экспозиция белорусских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она развернется в Хартуме в рамках ключевого выставочного форума всей Северо-Восточной Африки. Центральное место в национальном павильоне займет автомобильная и сельскохозяйственная техника, а также промышленное оборудование.

Такой выбор во многом обусловлен тем, что 80 % местных жителей заняты в аграрном секторе, а это огромный рынок для отечественных сельхозпроизводителей. Здесь востребованы тракторы, станки, трансформаторы, оптика и шины.