﻿ Откаты на 4,5 миллиона долларов: подробности финансового преступления первого зампредседателя Белокоопсоюза | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Откаты на 4,5 миллиона долларов: подробности финансового преступления первого зампредседателя Белокоопсоюза

10.05.2018 - 22:33

Новости Беларуси. Откаты на 4 с половиной миллиона долларов. Сотрудниками главного управления по борьбе с экономическими преступлениями раскрыта схема уклонения от налогов,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее достаточно долго использовала одна из коммерческих структур при расчетах с Белкоопсоюзом. Задержания прошли еще в мае 2017 года. Расследование длилось не один месяц. Зафиксировано несколько десятков эпизодов преступлений. Ну и общая сумма ущерба, конечно, впечатляет.

Максим Слиж, СТВ:
Отправной точкой в этом деле стало задержание в 2017 году первого заместителя председателя правления Белокоопсоюза. Так называемый «откат» чиновник получил от директора одной из коммерческих организаций, которая занималась поставками ветеринарных препаратов и различного рода кормовых добавок.

Оказались вовлеченными в схему и еще 6 руководителей различных предприятий агропромышленного комплекса. Всего удалось установить более 70 эпизодов противоправных действий.


Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Следственным комитетом завершено расследование дела в отношении первого заместителя председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Следствие инкриминировало должностному лицу ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси «получение взятки лицом, занимающим ответственное положение».

Сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД установили, что сумма взяток составляла 5-8% от товарооборота частной фирмы с предприятиями. Обналичивали же средства нехитрым путём. Переводя их на счета фирм с зарубежной пропиской.

Первого зампредседателя Белкоопсоюза обвиняют в получении взятки. Комментарий ГУБЭП

Максим Слиж:
В ходе расследования подозреваемые возместили принесённый ущерб полностью. А это более 4 с половиной миллионов долларов.

Откаты на 4,5 миллиона долларов: подробности финансового преступления первого зампредседателя Белокоопсоюза

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Евгений Архиреев
Топ-менеджеру белорусского «Технобанка» светит 7 лет тюрьмы
Первого зампредседателя Белкоопсоюза обвиняют в получении взятки. Комментарий ГУБЭП
Первого зампредседателя Белкоопсоюза обвиняют в получении взятки. Комментарий ГУБЭП
Можно ли окончательно искоренить коррупцию в Беларуси? Интервью с директором Департамента финансовых расследований
Можно ли окончательно искоренить коррупцию в Беларуси? Интервью с директором Департамента финансовых расследований
Изображение носит иллюстративный характер
Возбуждено 22 уголовных дела. КГБ о подробностях коррупционной схемы при закупках спецодежды
Оперативное видео: в Минске по подозрению в получении взятки задержан топ-менеджер «Белшины»
Оперативное видео: в Минске по подозрению в получении взятки задержан топ-менеджер «Белшины»
Фото: МВД
Замгендиректора «Белшины» задержан по подозрению в получении взятки в 30 тысяч рублей
Экс-председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница задержан за взятку
Бывший председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница задержан в России
Бывший председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница задержан в России
Все новости по теме Коррупция
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru