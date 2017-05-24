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Данный вид подачи заявления пользуется спросом: директор Минского агентства обслуживания населения об электронных обращениях

24.05.2017 - 20:11

Новости Беларуси. В электронном формате. Жители столицы стали почти вдвое чаще обращаться в службу «одно окно» онлайн.

Отказавшись от привычных бумажных заявлений,

горожане и специалисты значительно экономят время,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 Электронная услуга доступна также через единый портал.

В одном окне можно получить помощь по 12 административным процедурам.

Самые популярные – выдача справок для очередников на жилье, а также документов касающихся недвижимости и безвозмездной субсидии на строительство.

Александр Ефимов, директор КУП «Минское городское агентство обслуживания населения»:
За 4 месяца текущего года с такими заявлениями в электронном виде обратилось 627 заявителей, а за 4 месяца 2016 года обратилось 377. Соответственно данный вид подачи заявления пользуется спросом.

В целом, в службе приняли значительно меньше обращений, чем в 2016 году.

Наибольшее число заявлений поступают от предпринимателей.

В ближайшие время минчанам в режиме онлайн станут доступны и другие услуги «одного окна».

Отказавшись от привычных бумажных заявлений, жители столицы стали чаще обращаться в службу «одно окно» онлайн

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