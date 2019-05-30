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Открыто прямое авиасообщение между Минском и Таллином

30.05.2019 - 19:57

Новости Беларуси. Минск и Таллин теперь связаны прямым авиарейсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 мая утром, комфортабельный Embraer доставил первых пассажиров в столицу Эстонии.

Обратный рейс оказался удобным для тех, кто летит транзитом через Минск в Абу-Даби, Баку, Белград, Нижний Новгород и Краснодар. В компании уверены, что запуск прямого авиасообщения между нашими странами благоприятно скажется и на деловом туризме. Эстония, как и Беларусь, уже давно ассоциируется в Европе с высокими технологиями и техническим прогрессом.

С 30 мая полёты между столицами будут выполняться 4 раза в неделю. Билет в одну сторону стоит от 93 евро, туда-обратно – от 178. Время в пути –1 час и 15 минут.

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