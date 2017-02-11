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Отличная перспектива развития для наших стран: Иран заинтересован в белорусском машиностроении

11.02.2017 - 15:00

Новости Беларуси. Официальный Тегеран заинтересован в поставках продукции белорусских предприятий машиностроения. Об этом заявил посол Ирана в нашей стране по случаю празднования 38 годовщины Исламской революции.

В свою очередь, ближневосточное государство готово обеспечить белорусский рынок энергоносителями.

Дипломатическим отношениям между нашими странами более 20 лет. За это время удалось достичь неплохих результатов в двустороннем сотрудничестве.

Взаимный товарооборот уже превысил отметку в 100 миллионов долларов.

Мостафа Овейси, Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:
Двусторонние отношения между нашими странами развиваются довольно быстрыми темпами. Я убежден, что воля руководителей двух стран позволяет развивать сотрудничество в политической, экономической и других областях. Конкретные шаги в этом направлении сделаны, мы только должны их продолжать. Все условия созданы и нас ждет прекрасное будущее и отличная перспектива развития для наших стран.

Главными статьями экспорта в Иран являются грузовые автомобили, металлопродукция, шины, газетная бумага.

В свою очередь, на наш рынок из этой страны поставляются фрукты, медицинские приборы и лекарства. Важное место в белорусско-иранском экономическом сотрудничестве занимает инвестиционная сфера. Ряд компаний реализует здесь проекты в сфере строительства жилых и гостиничных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличная перспектива развития для наших стран: Иран заинтересован в белорусском машиностроении

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